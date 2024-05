Toruń. Działka niezgody wśród domów jednorodzinnych na Rudaku

- Nigdy do nas żadna korespondencja nie trafiła. To my musieliśmy występować do Urzędu Miasta o informacje. Urząd zresztą w ogóle odrzucił naszą prośbę o to, abyśmy byli stroną postępowania - dodaje Olgierd Lichociński pokazując dokument z Urzędu Miasta. - Dodatkowo okazało się, że budynek ten jest niezgodny z założeniami projektowymi, ponieważ został przysunięty do granic naszej działki o 2,1 metra. Taka zmiana powinna zostać uwzględniona w projekcie, ale tak się nie stało. Urząd uznał, że nie jesteśmy stroną w postępowaniu, więc nie przysługuje nam prawo do wnoszenia tego typu wniosków. Wynajęliśmy prawnika, sprawa skończyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.