Toruń. Dzieci z Hospicjum „Nadzieja” będą miały godne warunki. Otwarcie nowego budynku

- Nasze dzieci chore, często porzucone przez rodziców, ze strasznym życiowym scenariuszem, będą miały wreszcie nowy, godny dom - mówiła wyraźnie wzruszona Aleksandra Ruszczak, prezes Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi”. - Dom, w którym będą kochane, akceptowane. Nasze dzieci jeżdżą do przedszkola lub szkoły, bo to że urodziły się chore nie oznacza, że nic im się nie należy. Jest wręcz odwrotnie. Ten budynek powstał dzięki marszałkowi województwa Piotrowi Całbeckiemu. Wcześniej odbijałam się od ściany, dzieci nikogo nie interesowały. Pan marszałek załatwił jednak wsparcie unijne. Mieliśmy też ogromną pomoc od wojewody Mikołaja Bogdanowicza i prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Chciałabym podziękować też wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do tego, że powstała nowa siedziba. To dzięki nim już w czwartek dzieci przeniosą się z dotychczasowego, dusznego budynku do nowej siedziby.