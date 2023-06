Ale lipa. Drzewa przy toruńskiej al. Jana Pawła II umierają. Rewitalizacja na śmierć?

O tym, że drzewa na placach budów powinny być odpowiednio zabezpieczone, że nie należy im podcinać korzeni i gałęzi, piszemy od lat. W zasadzie do znudzenia jednak te dość oczywiste zasady jakoś nie mogą się przyjąć na toruńskim gruncie. Od lat zwracamy uwagę na to, że w mieście duże drzewa są na wagę złota, a poza tym te, które zostaną podczas prac ziemnych uszkodzone, raczej prędzej niż później umrą. Najpierw zaczną z nich odpadać gałęzie, aż wreszcie jakiś silniejszy podmuch wiatru spowoduje ich upadek. Jakie mogą być tego konsekwencje, tłumaczyć chyba nie trzeba.

I co z tą zieloną konstytucją Torunia? Program jest, ale jego skutków jakoś nie widać

Dewastacja zieleni na toruńskich placach budów trwa. Co z zieloną konstytucją?

Ostrzegając przed tym i apelując do władz miasta o zmianę postępowania, korzystaliśmy z fachowego wsparcia różnych specjalistów. W 2019 roku na przykład, podczas przebudowy placu Rapackiego, o ochronie drzew podczas tego typu inwestycji rozmawialiśmy z dr inż. Marzeną Suchocką, wykładowcą w Katedrze Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także przewodniczącą Sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Panią doktor, która w tej dziedzinie jest jednym z najbardziej cenionych autorytetów w Polsce, zapytaliśmy m.in. o niszczone korzenie.

Czym jest rewitalizacja na śmierć?

- Jeżeli uszkodzenia będą zbyt duże, drzewo obumrze albo się przewróci. To są te wszystkie sytuacje, gdy na przykład jakiś samorząd przeprowadził gdzieś w sposób nieprawidłowy rewitalizację parku, a po pięciu, sześciu latach drzewa w tym parku zaczynają umierać - odpowiedziała wtedy Marzena Suchocka. - Nic już wtedy nie można zrobić. Ja to nazywam rewitalizowaniem parku na śmierć.

Wygląda na to, że skutki takiej rewitalizacji na śmierć właśnie dają o sobie znać przy al. św. Jana Pawła II. Na zdjęciach z czasu niedawnej przebudowy widać, w jaki sposób te drzewa były traktowane. Teraz natomiast widać, że kilka z tych drzew obumarło.

Czy ubytki zostaną uzupełnione?

- Do usunięcia wzdłuż al. św. Jana Pawła II przeznaczone jest jedno suche drzewo gat. lipa drobnolistna, które znajduje się na wylocie z ul. Słowackiego. Na usunięcie drzewa posiadamy zezwolenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jesienią br. w tym samym miejscu zostanie wykonane nowe nasadzenie - informuje Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego.

My przy tej alei naliczyliśmy cztery martwe drzewa. Stan kilku innych raczej nie napawa optymizmem, zatem ciąg dalszy wycinek niestety nastąpi.

Wycinka drzew przy okazji przebudowy placu Rapackiego wywołała w Toruniu protesty. Obrońcy lip m.in. demonstrowali swój sprzeciw na ulicy. Przygotowali również bardzo fachowy raport na temat jakości, stanu i pielęgnacji sadzonych w mieście drzew. Raport ten trafił do odpowiedzialnych za te sprawy komórek Urzędu Miasta i najwyraźniej odniósł skutek, ponieważ pod względem jakości sadzonek oraz opieki nad nimi, w Toruniu sporo się zmieniło. Przez chwilę można też było mieć nadzieję, że zmienią się również zasady obowiązujące na toruńskich placach budów. We wrześniu 2021 roku Rada Miasta przyjęła "Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028".