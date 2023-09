Toruń. Festyn na Mokrem w SP 10. Tak się bawiły całe rodziny! [zdjęcia]

To już tradycja. Sobotnia impreza plenerowa była 12. edycją festynu organizowanego przez szkołę. W tym roku współorganizatorem wydarzenia była Fundacja ,,Zaczarowane Okulary Roberta Olkowskiego”.

Co roku festyn na Mokrem to okazja do integracji mieszkańców toruńskich dzielnic, ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, promocją zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, a także wartości rodziny. Podczas imprezy były tradycyjne gry i zabawy dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, rodzinny turniej sportowy oraz wspólny „Bieg nad Bachą”.