Toruń. Która podstawówka jest najlepsza? Oto najnowszy ranking szkół!

Która podstawówka w Toruniu jest najlepsza?

Komisja konkursowa nie zdecydowała się na żadnego z dwójki kandydatów na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej w Toruniu. Szkoła ma ruszyć od września. Co w tej sytuacji zrobi miasto?

Toruń daleko przed Bydgoszczą

Najlepszą podstawówką w Polsce wg rankingu Wasza Edukacja okazała się Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. Najwyżej w ogólnopolskim zestawieniu sklasyfikowaną szkołą z kujawsko-pomorskiego jest Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu. Ta zajęła 29 miejsce. 101 lokata w kraju i druga w województwie przypadła innej toruńskiej podstawówce – to Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego. Trzecie miejsce w regionie także należy do placówki z Torunia – to Szkoła Muzyczna I Stopnia. W kraju zdobyła 130. lokatę.