Toruń. Kolejny samochód jechał w budynek! Tym razem na Bażyńskich [Zdjęcia]

Wczoraj (sobota) w godzinach wieczornych doszło do zdarzenia na ul. Bażyńskich. Strażacy pojechali do zgłoszenia. Na miejscu zastali pojazd osobowy, który wjechał do budynku.

Na szczęście na miejscu nie było osób poszkodowanych.

To nie pierwszy taki przypadek w Toruniu w ostatnim czasie. Jeszcze pod koniec 2022 roku w mikołajki Sandra M. wjechała samochodem w salon urody. Pisaliśmy o tym m.in. >>>W TYM MIEJSCU<<<