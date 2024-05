Sześciu przestępców, za którymi wydano listy gończe wpadło w ręce policjantów z Torunia, a następnie do więziennych cel. Zdjęcia

- Gdy usłyszała, że policjanci zostali wpuszczeni do domu, skryła się w pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu - relacjonuje przebieg interwencji sierż. sztab. Sebastian Pypczyński. - Była przekonana, że nie będzie musiała odpowiadać za wcześniejsze łamanie prawa, ale nie wiedziała, że dla poszukiwaczy nie ma miejsc, których nie trzeba sprawdzić. Zaskoczona trafiła do radiowozu, a stamtąd prosto do celi zakładu karnego.