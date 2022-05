Toruń. Konflikty w rodzinie? Pracownia Dialogu pomoże! Mediacje, porady, terapia

Rosnąca skala problemów w rodzinach to nie iluzja, tylko smutne fakty. Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2021 – 2026 wskazuje na nasilanie się zjawiska przemocy w rodzinie. Chociaż problem narasta w każdej postaci, to szczególnie niepokoi rosnąca przemoc psychiczna. A to dlatego, że jest trudniej obserwowalna i może znajdować większą akceptację społeczną. Tymczasem, jak wskazują dane, praca z rodziną zaczyna się często z opóźnieniem, co prowadzi do obniżenia gotowości zmiany u ofiar przemocy.