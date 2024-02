Konkurs na dyrektora nowej SP nr 12 nierozstrzygnięty. Co zrobi miasto?

SP nr 12 na toruńskim lewobrzeżu gotowa będzie z końcem czerwca. Od września mają się tam odbywać normalne lekcje. Rekrutacja do nowej placówki prowadzona jest w tej chwili za pośrednictwem SP nr 14 z ul. Hallera. I to najwyższy już czas, by "dwunastka" miała swojego dyrektora, który zadba nie tylko o jej organizację, skompletowanie kadry, ale także o wyposażenie.

Konkurs bez rozstrzygnięcia

- Procedura jest w toku. Potwierdzam, że konkurs nie został rozstrzygnięty, co oznacza, że żaden z kandydatów nie otrzymał większości głosów komisji - informuje Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Torunia. - Zapis art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe mówi, że jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi. Musi on spełniać wszystkie kryteria, jak w postępowaniu konkursowym.

Nowa szkoła od września

W SP nr 12 docelowo powstaną 32 oddziały, w tym te ogólnodostępne, sportowe, integracyjne oraz dwujęzyczne dla około 800 uczniów. Placówka będzie nimi sukcesywnie napełniana. W pierwszym roku szkolnym, czyli roku 2024/2025 powstaną oddziały klas I-VI. Do klas pierwszych "dwunastki" trafią dzieci z rekrutacji, a do wyższych uczniowie obecnych klas I-V z SP nr 14, nr 15, nr 17 i nr 34 mieszkujących w obwodzie szkoły ze Strzałowej. Z danych dyrektorów placówek wynika, że jest 218 takich dzieci.

By wypełnić SP nr 12 co najmniej do połowy planowane jest uruchomienie w niej od roku szkolnego 2024/2025 oddziałów "nieobwodowych", czyli sportowych, integracyjnych, dwujęzycznych. Czy to się uda, okaże się po rekrutacji.

Przypomnijmy, że kompleks szkolny na lewobrzeżu będzie miał 9125 metrów kwadratowych powierzchni. Inwestycja przy Strzałowej ma kosztować 76,8 miliona złotych. Toruń otrzymał na nią dofinansowanie z programu Polski Ład - 65 mln zł.