Toruń. Na Starym Mieście bez aut. Jak wypadł pierwszy weekend z nową organizacją ruchu?

Przypomnijmy: w połowie maja Rada Okręgu Nr 12 Staromiejskie wystosowała list otwarty do władz miasta, w którym zwróciła uwagę na problem zakorkowania Starego Miasta w weekendy i zajmowania przez samochody, najczęściej należące do turystów, każdego skrawka wolnej przestrzeni. Już kilka dni później doszło do spotkania miejskich służb, a w ostatni czwartek okazało się, że spośród postulatów zaproponowanych przez radę od razu w sobotę zacznie obowiązywać ten dotyczący ograniczenia wjazdu w południowozachodnią część starówki jedynie dla samochodów mieszkańców, gości hotelowych oraz dostawców.

Za nami dwa pierwsze dni obowiązywania nowych zasad, po których można pokusić się o pierwsze wnioski. Zacznijmy od tych pozytywnych - Stare Miasto odetchnęło. Problem zbyt dużej liczby pojazdów wjeżdżających do centrum istniał od lat, ale po zamknięciu Bulwaru Filadelfijskiego stał się jeszcze bardziej dotkliwy - wyjazd z okolic Mostowej i Ciasnej przez Łazienną i Kopernika w skrajnych przypadkach potrafił zajmować nawet kilkadziesiąt minut, a samochody, dla których nie starczyło miejsc parkingowych, zajmowały nawet chodniki, w tym na Łaziennej i Żeglarskiej. W ostatnią sobotę i niedzielę po raz pierwszy tej wiosny sytuacja wyglądała inaczej - zajęte były niemal wyłącznie legalne miejsca parkingowe, a na ulicach tej części Starego Miasta przeważały auta z toruńskimi tablicami rejestracyjnymi.