Toruń. Na UMK pojawiły się książkomaty. Niebawem ułatwią wypożyczanie książek

Dwa książkomaty dla poprawy czytelnictwa w mieście

- Będą działać na podobnej zasadzie jak paczkomat. Będą dostępne co do zasady dla wszystkich użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej. Ograniczenie może dotyczyć jedynie kart wydanych bardzo dawno - wyjaśnia dr Ewa Walusiak-Bednarek z zespołu prasowego UMK. - Usługa będzie oczywiście bezpłatna.

Jeden z książkomatów na UMK stanął przy stacji roweru miejskiego w sąsiedztwie Biblioteki Głównej na kampusie na Bielanach. Drugi w wejściu do budynku. Oba na razie nie działają - trwają prace informatyczne, które umożliwią ich uruchomienie. UMK zapowiada, że wkrótce książkomaty będą dostępne dla czytelników.

Dla wygody czytelników i poprawy kultury literackiej

Biblioteka Uniwersytecka UMK dołączy tym samym do sporego już grona innych czytelni w kraju, które zdecydowały się na umożliwienie wypożyczeń przez książkomaty. Takie urządzenia stanęły już m.in. w bibliotekach w Gdańsku, Krakowie czy Poznaniu.

Przypomnijmy, że Biblioteka Uniwersytecka powstała razem z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 1 września 1945 roku. Na początku mieściła się w lokalu zajmowanym przez Książnicę Kopernikańską przy ulicy Wysokiej 16 (obecnie to siedziba Towarzystwa Naukowego w Toruniu). 10 maja 1947 roku biblioteka zaczęła oficjalnie działać w budynku przy ulicy Chopina 12 (obecnie znajduje się tu Wydział Matematyki i Informatyki UMK). Biblioteka Uniwersytecka opuściła go w 1973 roku. Przeprowadziła do nowego obiektu, wzniesionego dla niej w miasteczku akademickim na Bielanach.