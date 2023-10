Toruń. Na UMK wrócili studenci. Jak mieszkają i gdzie jedzą tanio, a dobrze? Zapytaliśmy

Studencki budżet

Zmieniają się ceny, czy najchętniej wybierane kierunki na uczelni, ale jedno pozostaje niezmienne: organizacja studenckiego budżetu nie należy do najprostszych. Co roku kolejne roczniki świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich zmagają się z walką z własnymi portfelami. Zwłaszcza przy coraz droższym wynajmie mieszkań i wysokich cenach żywności. Niektórzy mają jednak swoje sprawdzone sposoby, którymi się podzielili.

Najlepszy sposób na oszczędzanie? Mieszkać z rodzicami

Ulubione miejsca studenckie na mapie Torunia

- Na razie mieszkam z rodzicami, ale na mieście i tak nie jem za często, bo jest drogo - przyznaje Petryk, student stosunków międzynarodowych. - Jak już muszę, to jem coś w centrum handlowym: w Plazie albo Copernicusie. - Najlepiej jest oszczędzać, mieszkając z rodzicami - śmieje się jego kolega z roku. - Raz na jakiś czas coś w mieście można zjeść, ale raczej się nie opłaca. Czasami mi się zdarzy gdzieś na szybko złapać hot-doga, żeby do domu nie jechać na głodnego.

Porady starszych studentów dla pierwszoroczniaków

Klaudia studiuje administracje na drugim roku. Co by poleciła pierwszoroczniakom, którzy dopiero poznają Toruń i jeszcze nie wiedzą, gdzie zjeść tanio i nieźle? - Myślę, że najlepiej szukać gdzieś w okolicy kampusu, na wydziałach albo "Manekin" - zastanawia się. - Sama raczej nie oszczędzam, bo pracuję i nie muszę, ale myślę, że jak ktoś by musiał, to da się najeść dobrze i smacznie za niewielkie pieniądze, jak się dobrze poszuka - dodaje.