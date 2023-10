Horror w Brodnicy. Zabił, bo myślał, że to złodziej? Rusza proces w Toruniu. Arkadiuszowi D. grozi dożywocie

Ulica Kopernika to samo centrum Brodnicy. Krwawy horror rozegrał się tutaj w nocy z 7 na 8 stycznia 2023 roku (z soboty na niedzielę). Pół godziny po północy policja została wezwana do leżącego na chodniku zakrwawionego mężczyzny. Śmiertelnie ugodzony nożem człowiek wybiegł z kamienicy na ulicę, gdzie upadł po pokonaniu kilkunastu metrów. Służby zaalarmowała przypadkowo kobieta.

- Funkcjonariusze przybyli na ulicę Kopernika i przejęli od świadków zdarzenia reanimację mężczyzny. Został on przekazany karetce pogotowia, ale niestety po przewiezieniu do szpitala zmarł – relacjonował sierż. sztab. Paweł Dominiak z brodnickiej policji.

Nożownik zadźgał Piotra, bo wziął go za złodzieja? Tragiczny splot pomyłek

Mężczyzna zginął po ciosie zadanym nożem w serce. Kim była ta ofiara zbrodni? To 31-letni Piotr R., mieszkaniec powiatu toruńskiego. Do centrum Brodnicy przybył tamtej sobotniej nocy, by odzyskać dług. W kamienicy przy ul. Kopernika pomylił jednak drzwi... Zapukał nie tam, gdzie trzeba i tak doszło do awantury.