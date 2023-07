Toruń. "Na zawsze w naszej pamięci". Tak SP 17 żegna zmarłą Paulinkę z Podgórskiej. W sobotę pogrzeb dziewczynki

Tak żegna swoją uczennicę Paulinę szkoła w Toruniu

W sobotę, 8 lipca, odbędzie się pogrzeb tragicznie zmarłej Paulinki

Przypomnijmy, że dziewczynka z bloku przy ul. Podgórskiej tragicznie zmarła w poniedziałek, 3 lipca. Około godziny 14.00 przekraczała jezdnię i potrącona została śmiertelnie przez nadjeżdżającego volkswagena passata. Nie ma tutaj przejścia dla pieszych, choć mieszkańcy i radni walczą o jego stworzenie od kilku lat (do tego tematu będziemy wracali).

Dziewczynka zginęła 3 lipca na ul. Podgórskiej, pod kołami samochodu. SP 17/Grzegorz Olkowski (wszystkie fot.)

Kierującej autem 25-letniej pani Karolinie zatrzymano prawo jazdy. Kobieta trafiła do szpitala. Na razie, jak przekazuje prokuratura, nic nie wskazuje na to, by jechała za szybko lub nieostrożnie. To jednak wstępny etap śledztwa Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.