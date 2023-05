Toruń. Od portu nad Wisłą do Bulwaru Filadelfijskiego. Tak się zmieniało toruńskie nabrzeże [archiwalne zdjęcia]

- Wisła była kapryśną drogą transportową, zamarzała, wylewała, miała łachy itd. To nie podobało się socjalistycznym władzom. Port zlikwidowano i urządzono bulwar z tym, że dostęp nad Wisłę przecina ulica nazwana Bulwarem Filadelfijskim. A była potrzebna, żeby usunąć tranzyt Starówką. To co zniszczono w latach 70. pochodziło z XIX wieku, to co niszczone jest teraz pochodzi z XX wieku. Jak wyglądało wcześniej możemy się dowiedzieć z materiału archiwalnego, albo z badań archeologicznych, które jak wiemy w Toruniu szwankują. Elementem ważnym dla odbioru panoramy miasta od strony Wisły są wieże i bramy. Teraz widok, zwłaszcza na bramy, jest psuty - mówi Zbigniew Nawrocki, emerytowany miejski konserwator zabytków oraz jeden z autorów wniosku o wpis Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.