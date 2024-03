Toruń. Patomorfologia XXI wieku. Szpital na Bielanach zyskał nowy Zakład Patomorfologii Klinicznej

– Udało się zrobić bardzo nowoczesny zakład pod względem technologicznym. Zajmujemy się głównie diagnostyką nowotworów pacjentów naszego szpitala. Postawiliśmy na to, by wyniki były jak najszybciej, a także na to, by była jak najwyższa jakość rozpoznań. Możemy diagnozować cyfrowo przypadki ze szpitala – mówił prof. Łukasz Szylberg.