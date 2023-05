Toruń. "Pogoniłam z domu alkoholika. Z alimentami pomaga mi prawnik za darmo"

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Historia Darii byłaby smutna, gdyby nie to, że młoda kobieta naprawdę teraz na świat patrzy już inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu. - Układam teraz życie na nowo. Dam radę. Najważniejsza jest dla mnie córka. I sama dla siebie jestem znów ważna - opowiada.

"Pogoniłam z domu alkoholika po raz trzeci i ostatni. Powrotu do starego życia już nie ma"

Daria wychowała się w skromnych warunkach, na peryferiach Toruniu. Bez ojca, za to z matką alkoholiczką i licznym rodzeństwem, które raz w domu było, a raz nie - bo trafiało do placówek opiekuńczych.

Jest data wprowadzenia nowego 800 plus. Programowy ul PiS został już zaprezentowany

Rodzice z córeczką zamieszkali w wynajmowanym mieszkaniu na obrzeżach starówki. Szybko okazało się, że Daria wpadła z deszczu pod rynnę. Uciekła z domu pełnego alkoholu, a przyszło jej żyć w podobnym. - Mateusz wpadał w ciągi, awanturował, wyrzucali go z pracy. Był w stanie przepić nawet pieniądze na mleko dla dziecka. Dwa razy zrywałam i wyrzucałam go z domu. Szedł wtedy do matki. Potem wracał, przepraszał, obiecywał, że "się zaszyje", że będzie się leczyć. Ale nic tego nie wychodziło i pił dalej - opowiada kobieta.