Toruń. Rusza kampania gabinety ginekologiczne przyjazne kobietom

- Tu wszystko jest ważne - dodaje Margareta Skerska-Roman, toruńska radna KO. - Nie jest tajemnicą, że kobiety nadal mają utrudniony dostęp do lekarzy ginekologów, a jeśli się już dostaną, nie zawsze mogą liczyć na to, po co przyszły. Chcemy, żeby kobiety dostały listę gabinetów i same wybrały, dokąd chcą pójść.