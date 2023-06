Nienartowicz: "Znów człowiek PO jako koalicjant pójdzie wojować z prezydentem w wyborach" FELIETON MINĄŁ TYDZIEŃ

To już tydzień, jak prezydent Zaleski dostał wotum zaufania i absolutorium od Rady Miasta. Tym razem wotum zaufania i absolutorium prezydent nie dostał jednogłośnie, bo przeciw w obu przypadkach byli radna Skerska-Roman i radny Szymański z KO. Jakby nie patrzeć, radna Skerska-Roman dała też wotum nieufności swemu pracodawcy. Wszak pracuje w administracji szkoły na Podgórzu. A ta podlega wiadomo komu.

Przed sesją absolutoryjną chodziła po mieście wieść, że cały klub KO może być przeciw prezydentowi. Tym samym zainaugurowałby kampanię wyborczą eksposła Karpińskiego jako kandydata tego ugrupowania na prezydenta Torunia w przyszłorocznych wyborach. A jednak z dużej chmury spadł mały deszcz. No, może nie aż taki mały, bo radny Szymanski to kawał chłopa. W debacie nad absolutorium radny Walkusz z KO oznajmił, że jego klub oczekuje od prezydenta Zaleskiego, że sprawy szpitala miejskiego zdejmie z kompetencji wiceprezydenta Gulewskiego. Czyli człowieka delegowanego do boku prezydenta przez radnych KO na mocy porozumienia o współpracy. Czyżby niczym Piłat umywali ręce od problemów finansowych szpitala?

Nie ma się co czarować - temat finansów szpitala będzie zapewne jednym z głównych w kampanii przed wyborami samorządowymi w Toruniu. Trudno byłoby ludziom KO atakować prezydenta na tym odcinku, gdyby za szpital odpowiadał wiceprezydent z KO. No, chyba że zgłaszają wotum nieufności wobec wiceprezydenta Gulewskiego, nie wierząc, że finanse szpitala jest w stanie uzdrowić.

Oficjalna wersja jest taka, że z prezydentem trudno się w sprawie szpitala dogadać. Poza tym, wedle ludzi KO, lubi trudne tematy scedować na innych, ale w razie sukcesu wychodzi na plan pierwszy i idzie on na jego konto. Tako rzecze poseł Lenz, czyli lider KO w regionie. Poseł Lenz dorzucił jeszcze, że prezydent Zaleski nie powinien dostać absolutorium. Dobrze kombinuje, bo człowiek PO znów jako koalicjant prezydenta pójdzie z nim wojować w wyborach. Kiepska to wiarygodność. Poseł to świetnie zna jako konkurent prezydenta z ostatnich wyborów w Toruniu, w których – mimo wielkich nakładów - poległ w pierwszej turze.

A prezydent Zaleski zaraz po absolutorium brylował podczas Święta Torunia. Czyli podczas zlotu miast Nowej Hanzy i festynu „Lata z radiem". Wręczał świadectwa uczniom i złote medale mistrzom Polski w hokeju na trawie z Pomorzanina. Odsłaniał katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd i modlił się podczas mszy w katedrze... To tylko wycinek aktywności prezydenta. I walcz tu potem z takim w wyborach. Brylował też poseł Girzyński. W sobotę pofatygował się aż do Bogatyni. Nie w celach krajoznawczych, ale na partyjny zlot PiS-u. Choć z PiS-u wystąpił i niby PiS krytykował. I nawet tworzenie partii Przyszłość 5.0 zapowiedział. Zrobił sobie w Bogatyni poseł wspólne zdjęcie z samym prezesem Kaczyńskim. I premierem Morawieckim, marszałek Witek, ministrem Ziobrą i europosłem Bielanem. Wszyscy wyciągają przed siebie prawe ręce, stykając się dłońmi - niczym koszykarze albo inni sportowcy przed wejściem na boisko. W internetach PiS-u zdjęcie poszło z opisem „Zjednoczona Prawica". Czyli poseł Girzyński, ten polityczny syn marnotrawny prezesa Kaczyńskiego, tym razem jako koalicjant do niego wrócił. I miejsce na liście kandydatów PiS-u do Sejmu dostanie.