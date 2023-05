Toruń. Sąd każe matce odwieźć dzieci do Danii. Elżbieta Jaworowicz działa! Małgorzata Oberlan

W sprawie pani Marleny i jej córek w czwartek, 1 czerwca, do Torunia ma przyjechać redaktor Elżbieta Jaworowicz ze "Sprawy dla reportera". TVP (wszystkie fot.) Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Sąd w Toruniu wydał postanowienie, na mocy którego pani Marlena ma odwieźć dzieci do ojca - Nigeryjczyka, do Danii. - Bo rzekomo je uprowadziłam - skarży się matka. 1 czerwca w tej sprawie do Torunia przyjeżdża Elżbieta Jaworowicz ze "Sprawa dla reportera".