Toruń. Sąd ogłosił upadłość GPR "Ziarno". Co dalej z rolnikami i prezesem grupy?

To głośna i bolesna dla setek rolników sprawa, którą skutecznie nagłaśniały media. Przypomnijmy, że w sprawie chodzi o kolosalne zaległości Grupy Producentów Rolnych Ziarno z Cichoradza pod Toruniem wobec kilkuset rolników i przedsiębiorstw, którzy oddali jej zboże, a zapłaty się nie doczekali.

Upadłość GPR "Ziarno" Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu ogłosił pod koniec maja br. Zgodnie z nowymi przepisami, wierzyciele (głównie rolnicy) mieli zgłaszać się już wyłącznie drogą elektroniczną do syndyka. Mieli na to 30 dni.

Ta sytuacja wzbudziła zdenerwowanie wśród bardzo wielu pokrzywdzonych. Skarżyli się m.in. na skomplikowaną nową procedurę, kłopoty techniczne (brak dostępu do skanera, komputera) oraz krótki termin. W związku z tym prezes Kujawsko-Pomorskie Izby Rolniczej wystąpił do Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu z wnioskiem o przedłużenie terminu do zgłaszania wierzytelności.