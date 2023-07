Toruń. Śmierć Paulinki na Podgórskiej. Jest odpowiedź prezydenta w sprawie przejścia dla pieszych!

Pokłosie tragedii w Toruniu

Mieszkańcy tej okolicy na Rudaku, radni okręgu oraz radny Wojciech Klabun od kilku lat zgłaszali, alarmowali i wnioskowali do władz miasta o poprawę bezpieczeństwa na tej ulicy. W miejscu, gdzie 3 lipca br. zginęła Paulinka, nie ma nawet linii ciągłej na jezdni. Nie wspominając o przejściu dla pieszych, którego ludzie domagają się tutaj od 2017 roku... Teraz są szanse, że to się zmieni.

"Czy w Toruniu musi dojść do tragedii, żeby coś się zmieniło na lepsze?" - to pytanie najczęściej pada przy okazji dyskusji na temat dramatu przy Podgórskiej.

Do tragedii doszło 3 lipca br., tuż przed godziną 14.00. Trzynastoletnia Paulina wyszła z bloku przy ul. Podgórskiej i zamierzała pójść na plac zabaw. Aby się tam dostać, musiała przejść przez Podgórską. Przejścia dla pieszych tam wciąż nie ma, choć mieszkańcy i radni apelowali do władz miasta o jego stworzenie od kilku lat.

- Dziewczynka najpierw przepuściła samochód ciężarowy z żołnierzami. Potem weszła na jezdnię. Wówczas potrącona została przez nadjeżdżający z przeciwnej strony (do ruchu żołnierzy) samochód marki Volksawagen Passat. Ten pojazd jechał w kierunku dworca kolejowego - podaje prokurator Joanna Becińska.

Od początku nic nie wskazuje na to, by kierująca autem 25-letnia pani Karolina pędziła ulica Podgórską, czy w ogóle przekroczyła dozwolona tutaj prędkość. - Tak jest nadal. Otrzymaliśmy też wyniki badań krwi pobranej od kierującej 25-latki. Była trzeźwa -mówi prokurator.

Trwają przesłuchania świadków, w tym kolejnych żołnierzy. -Kolejnym świadkiem do przesłuchania jest brat zmarłej dziewczynki , który w krytycznym momencie przebywał w okolicy. Jest nieletni, przesłuchany zostanie w obecności psychologa - dodaje prokurator Joanna Becińska.

Zaraz po tragedii radny miejski Wojciech Klaubun (PiS) złożył kolejny już wniosek w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Podgórskiej. Tym razem już adresowany bezpośrednio do prezydenta Michała Zaleskiego. Równolegle wniosek w tej samej sprawie wystosowała też Rada Okręgu Rudak. Jaka jest odpowiedź?

Trzy dni po tragedii sprawa stanęła na obradach zwołanej pilnie Komisji ds. Organizacji i bezpieczeństwa ruchu Drogowego. Natomiast 12 lipca zajmowała się nią Komisja ds. niechronionych uczestników ruchu drogowego. "W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono we wskazanej lokalizacji nieprawidłowości w organizacji ruchu drogowego. Natomiast komisje pozytywnie zaopiniowały wprowadzenie korekt poprawiających bezpieczeństwo " - odpisuje radnemu wiceprezydent Zbigniew Fiderowicz.

Jakie to korekty? -Wprowadzenie progów zwalniających, oznakowania poziomego P-4 (linia podwójna ciągła) na odcinku od ul. Łódzkiej do strzeżonego przejazdu kolejowego oraz barier odgradzających teren należący do PKP S.A. od pasa drogowego - wylicza wiceprezydent.

