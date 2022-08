Toruń. Specjalne platformy dla wózków stoją i się kurzą, kiedy będzie można z nich skorzystać?

Remont trasy tramwajowej, w ramach którego urządzenia w tunelu zostały zamontowane, zakończył się w grudniu ubiegłego roku, ale platformy od tego czasu nie są używane. Jak się okazuje, mają zacząć działać do 30 września.

– Jest to dość bulwersująca sytuacja, dostaję wiele pytań od mieszkańców, dlaczego te platformy od kilku miesięcy nie działają – mówi radny, który zwraca uwagę, że platformy powinny służyć nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także rodzicom z małymi dziećmi.

Zapytanie w tej sprawie do prezydenta Torunia skierował Maciej Krużewski, radny miejski KO.

W przypadku tego typu platform zdarza się, że do ich użycia konieczna jest pomoc pracownika instytucji, gdzie zostały zamontowane czy kolei, jak w przypadku takiego urządzenia na dworcu Toruń Miasto. Na stacji kolejowej, by skorzystać z platformy, trzeba zadzwonić pod wskazany numer kilkadziesiąt minut wcześniej. A jak w przypadku urządzeń w tunelu pod Szosą Lubicką? – Zadałem urzędnikom, wydawało mi się, proste pytanie, czyli jak korzystać z tych platform. Nie otrzymałem takiej odpowiedzi, jedynie dowiedziałem się, że urządzenia powinny działać do końca września, ale w jaki sposób – tego nie wiadomo – dodaje radny.