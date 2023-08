Toruń sprzedaje kolejne działki pod zabudowę jednorodzinną

Nieruchomości znajdują się na Osiedlu Rudak, w sąsiedztwie Fortu XV Twierdzy Toruń oraz zabudowy jednorodzinnej i terenów zielonych. Nieruchomości są niezabudowane i niezagospodarowane. Porośnięte są częściowo drzewami, co do których w planie wprowadzono nakaz ochrony, rozumiany jako zachowanie i wkomponowanie istniejącego zadrzewienia w zagospodarowanie terenu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen J. Dwernickiego nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Posiadają dostęp do drogi publicznej - ul. Dwernickiego poprzez drogę wewnętrzną która nie jest obecnie urządzona. Działki znajdują się w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i teletechnicznej. W ofercie sprzedażowej są tereny budowlane o powierzchni od 1079 do 1969 metrów kwadratowych, w cenach od 482 000 do 768 000 zł.