Toruń. Udana interwencja "Nowości" - śmietnisko przy ul. Prostej 5 wysprzątane! Straż Miejska będzie miała teren pod kontrolą

Na schodach przed wejściem do dawnego klubu go-go przy ul. Prostej numer 5 zalegają puszki po piwie, butelki po alkoholu i innych napojach, niedopałki papierosów i inne śmieci. Jak alarmują mieszkańcy okolicy, miejsce to wręcz zamienia się w melina - potrafią tutaj gromadzić się amatorzy tanich trunków. Nie tylko brudzą, ale i załatwiają tutaj swoje potrzeby fizjologiczne.

W czwartek śmietnisko zostało zlikwidowane. Straż Miejska: w trybie interwencyjnym

Ulica Prosta numer 5 - pod tym adresem kiedyś działał klub go-go, a po nim - pub z karaoke. Biznesy tu nie przetrwały, a właściciel lokalu musi mieć kłopoty finansowe. Dowodem na to są ponawiane próby zbycia tego lokalu przez komornika. "Nowości" o pierwszej takiej licytacji pisały już w 2020 roku, a w nie tak dawno - o ponawianiu próby sprzedaży. O tym, że lokal jest na sprzedaż do dziś świadczy baner z takim napisem.

"Nowości" o interwencję w sprawie śmietniska (dołączając do zgłoszenia dokumentację zdjęciową) poprosiły w pierwszej kolejności Straż Miejską w Toruniu. Jej rzecznik odpowiedział błyskawicznie, że "przekazuje zgłoszenie do kontroli". Co działo się dalej?

Już w czwartek (28 marca) rano odrażający widok zniknął z tej części starówki. Schody przed lokalem zostały dokładnie wysprzątane ze wszystkiego, o czym pisaliśmy w gazecie i co pokazaliśmy na zdjęciach. -Nastąpiło to w trybie interwencyjnym. Mogę tez zapewnić, że Straż Miejska będzie miała to miejsce pod kontrolą - przekazał naszej redakcji Jarosław Paralusz ze Straży Miejskiej.