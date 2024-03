Skrzyżowanie Podgórnej i Wiązowej otwarte dla ruchu. Co się tu zmieniło?

Budowa wyniesionego skrzyżowania u zbiegu ulic Podgórnej i Wiązowej rozpoczęła się we wtorek 5 marca. Miejsce to oczywiście zostało zamknięte dla ruchu. Przebudowę udało się przeprowadzić szybko i sprawnie. Skrzyżowanie po zmianach zostało otwarte dla ruchu we wtorek 26 marca około godziny 16.