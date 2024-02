Toruń upamiętnił 84. rocznicę zsyłki Polaków na Sybir

Uroczystości w Toruniu

Warto przypomnieć, że projekt pomnika opracował Adam Kołodziej. Został on wykonany z granitu strzegomskiego. Przedstawia bryłę w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: długość 120 cm, szerokość 30 cm, wysokość 240 cm. Składają się na nią dwie płaszczyzny o wysokości 120 cm. Górna część polerowana – symbolizuje Rzeczpospolitą – Ojczyznę. Pięć otworów w tej części to symbol pustki powstałej w społeczeństwie polskim po dokonaniu pięciu deportacji Polaków w czasie II wojny światowej. Prosta linia oddzielająca obie płaszczyzny to horyzont za którym, daleko znajduje się utracony dom rodzinny. Dolna część pozostająca bez obróbki, surowa to ZSRR, kraj zesłania, miejsce obce. Jakby w odbiciu lustrzanym wtłoczone w te trudne warunki zostało pięć grup Polaków-Zesłańców oderwanych od kraju. U podnóża pomnika znajduje się mała płyta z napisem „Zesłańcy Sybiru”.