Po co komu zmiany nad Drwęcą? Prezydent ze współpracownikami dotarł do Kaszczorka

Jedno z nich dotyczyło zmian w zagospodarowaniu fragmentu nabrzeża Drwęcy. W grudniu ubiegłego roku, Rada Miasta Torunia zgodziła się, aby na kilku położonych nad rzeką działkach miejskich odstąpić od ograniczeń wynikających z programu Natura 2000. Kto o to wnioskował i w jakim celu? Na poniedziałkowym spotkaniu pytał o to radny Bartłomiej Jóźwiak (PO), pytali również mieszkańcy.

- Głównie chodzi o to, aby na terenie miejskim można było postawić kosz na śmieci czy ławkę - próbowała tłumaczyć Halina Pomianowska, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii UMT.

- To po co to odstępstwo? - pytali mieszkańcy.

- Nie mamy żadnych planów - odpowiadała dyrektor Pomianowska. - Jest to pewna możliwość, którą możemy, ale nie musimy wykorzystać.