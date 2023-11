Toruń. Wróciła jesienna zmora rowerzystów. Służby zapowiadają działania

- Szczególnie dziwi mnie fakt, że ścieżka jest gęsto pokryta liśćmi wzdłuż budynku ZUSu na tej ulicy. Jest to o tyle frustrujące, że mijałem już tam osobę sprzątającą liście... z niewielkiego trawnika przy budynku. Odcinek ten, ze względu na wzniesienie, jest dodatkowo niebezpieczny dla rowerzystów. Lokalne biuro prasowe ZUS nie odniosło się do mojej prośby doprowadzenia ścieżki do porządku. Nie wiem nawet, czy mają taki obowiązek, jak to jest w przypadku chodnika - zastanawia się pan Jakub.