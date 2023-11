Toruński "Grzyb" z Ogrodu Muzyków przejdzie renowację

Toruński "Grzyb" był ostatnio odnawiany 12 lat temu

Zabytkowy "Grzyb" w Toruniu potrzebuje odnowienia

Wartość zamówienia określono do kwoty 130 tysięcy złotych. Termin sporządzenia programu to 10 grudnia 2023 roku. Oferty można składać do 17 listopada, do godz. 10:00 elektronicznie (e-mail: [email protected]) lub osobiście w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Generała Sikorskiego 12.