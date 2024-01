Toruń. Wyższe świadczenia dla niepełnosprawnych od miasta. Dostaną je dzieci i dorośli

Toruń wspiera niepełnosprawnych od dawna: pomoc z budżetu miasta trafia zarówno do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, jaki i do rodzin, które wychowują niepełnosprawne dzieci. W 2024 roku na ten cel przeznaczone zostaną 4 mln zł.

Ważne, że w 2024 roku rozszerzona została grupa osób uprawnionych do świadczenia dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – od stycznia 2024 roku o świadczenie mogą ubiegać się osoby uprawnione do świadczenia uzupełniającego (świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - Dz. Urz. z 2023 r. poz. 156 z późn. zm.) w wysokości od 400 zł do 500 zł (w aktualnym stanie prawnym do świadczenia uprawnia kwota 500 zł).