Toruń. Z wizytą w akademiku UMK. Tak studenci przygotowują się do sesji egzaminacyjnej

– Kiedy jest czas na zabawę, to jest zabawa, a kiedy jest czas na naukę, to po prostu się uczymy. Widać to w całym akademiku. Naprawdę można się skupić, przygotować we własnym pokoju czy właśnie skorzystać z sali. W ciągu dnia jest dość pusto w środku, bo wiele osób jest na zajęciach – mówi Kasia. – Korzystam z sali do nauki zwykle późnym wieczorem, bo potrzebuję do nauki światła, mówię do siebie i nie chcę przeszkadzać mojej współlokatorce.