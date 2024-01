Festiwal EnergaCAMERIMAGE przynosi Toruniowi duże zyski. Ile tego było w zeszłym roku?

Festiwal się rozwija

- Te dane pokazują, że festiwal się z roku na rok rozwija. W ubiegłorocznej edycji udział wzięli goście z 75 krajów świata - poinformował Roman Tondel, zastępca dyrektora ds. promocji w Europejskim Centrum Filmowym Camerimage. - To nie jest przypadek, że o naszym festiwalu coraz częściej mówi się, że rozpoczyna on niejako całą drogę oscarową. Podczas ostatniej jego edycji w Toruniu pokazaliśmy aż 13 filmów, które później otrzymały 74 oscarowe nominacje. Toruń staje się miejscem, gdzie twórcy starają się wypromować swoje produkcje wśród członków Akademii.

Jak podają organizatorzy, w listopadzie ubiegłego roku pokazano w Toruniu 252 filmy, a w ramach całego festiwalu odbyło się 165 wydarzeń. Sprzedano 4,3 tys. festiwalowych karnetów, a miasto odwiedziło 1,2 tys. osób z branży filmowej. Jak policzono, festiwalowi goście zostawili w mieście 7 mln 250 tys. zł. Kolejne 5 mln zł wydali organizatorzy filmowej imprezy. W sumie więc lokalny biznes bardzo na tym skorzystał - to m.in. hotele, branża gastronomiczna, pamiątkarska, sklepy i transport. Tu warto dodać, że miasto wsparło organizację festiwalu kwotą 3 mln zł. Z szacunków ECFC i Fundacji Tumult - goście festiwalu i organizatorzy wydali w Toruniu 12 mln 250 tys. zł. Bardzo ważnym elementem był medialny przekaz dotyczący festiwalu i tym samym miasta, w którym się on odbywa. Według danych przekazanych przez organizatorów, w polskich mediach takie informacje ukazały się niemal 15 tys. razy, a w mediach światowych ponad 1,8 tys. razy.

Toruń został gościom w myślach

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym 31. Festiwalowi EnergaCAMERIMAGE była też wystawa obrazu Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem", który można było oglądać w Muzeum Okręgowym. To unikalne dzieło sprowadzone do Torunia przez Marka Żydowicza, dyrektora festiwalu i prezesa Fundacji Tumult, zobaczyło prawie 12,5 tys. osób. Do podsumowań odniósł się prezydent Torunia Michał Zaleski.

Do gwiazd tegorocznej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE dołączył we wtorek wieczorem Bob Geldof. Artysta spotkał się z widzami po projekcji filmu "The Wall" w CKK Jordanki w Toruniu.

31. Festiwal EnergaCAMERIMAGE odbył się w dniach 11-19 listopada 2023 roku. Do Torunia przyjechało wiele gwiazd polskiego i światowego kina. W gali otwarcia na Jordankach udział wzięli m.in. Adam Driver i Willem Dafoe. Ważnym momentem było wręczenie Medalu Thorunium, odznaczenia Prezydenta Miasta Torunia, Volkerowi Schloendorffowi, niemieckiemu reżyserowi i scenarzyście. To laureat Oscara za "Blaszany bębenek". Nagrodę za Całokształt Twórczości wręczono też Peterowi Biziou, operatorowi filmowemu, który zrobił zdjęcia m.in. do "Truman Show", "Missisipi w ogniu" czy "The Wall". W trakcie festiwalu Toruń odwiedzili Sean Penn i Bob Geldof. W gali zamknięcia natomiast udział wziął Krzysztof Zanussi oraz Peter Dinklage, serialowy Tyrion Lannister z hitowej produkcji HBO pt. "Gra o tron".

Jak poinformował Kazimierz Suwała, szef ECFC, tegoroczna edycja EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 16-23 listopada.