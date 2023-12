Toruń. Zaginieni w grudniu: Remek i Marcin "Czteras". Czy po 10 latach poszukiwania policji ustają?

Zaginięcia tych dwóch młodych mężczyzn w Toruniu do dziś pozostają niewyjaśnione. Co je łączy? Obaj młodzi mężczyźni w grudniowym, świątecznym czasie bawili się na toruńskiej starówce. Obaj po raz ostatni byli widziani, gdy wychodzili z klubów. Rzeczy obu następnie znaleziono nad Wisłą.

Marcin Tchorzewski "Czteras" zaginął 10 lat temu. Czy to kres poszukiwań?

Zarządzanie komendanta głównego o zakończeniu poszukiwań osoby zaginionej

Zakończenie poszukiwań zaginionego następuje dopiero w precyzyjnie określonych przypadkach, które zostały wskazane w zarządzeniu numer 48 Komendanta Głównego Policji z 2018 roku. (Jego pełna nazwa to "Zarządzenie w sprawie prowadzenia przez policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich".)

Jakie to przypadki? Par. 29 zarządzenia wymienia ich 10. Pierwszy powód zakończenia poszukiwań to odnalezienie zaginionego -żywego lub martwego. Drugi to ustalenie miejsca pobytu zaginionego. Trzecim natomiast jest samodzielny powrót zaginionego do domu.