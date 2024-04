Recydywista wzniecał pożary na Mokrem i groził sąsiadowi. Jaką dostanie karę?

Od początku wiadomo było, że to sprawa podpalacza, bo został on nagrany przez osiedlowy monitoring.

Sprawca ujęty

- Postępowanie w sprawie uszkodzenia pojemników na odpady na osiedlu Wojska Polskiego w Toruniu jest w toku - mówi Sebastian Pypczyński z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Funkcjonariusze pracujący nad tą sprawą ustalili, że odpowiedzialnym za to podpalenie jest 60-letni torunianin. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku policjantów i prokuratora nadzorującego śledztwo i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Zarzutów jest więcej

To jednak nie wszystko. Jak nas poinformował prokurator Marcin Licznerski, szef Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód, zatrzymanemu 60-latkowi postawiono kilka zarzutów. Nie ma wśród nich wprawdzie (prawdopodobnie - jeszcze) podpalenia z 19 lutego, są za to cztery zarzuty za podpalenia z 23 i 24 stycznia (po dwa śmietniki). Kolejny zarzut to kierowanie gróźb karalnych wobec sąsiada w dniu 9 lutego z uzasadnioną obawą ich wykonania. A jakby tego było mało, jest jeszcze szósty, najpoważniejszy zarzut - podpalenie (też w lutym) wózka dziecięcego w którym były śmieci w klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Przy Kaszowniku 35, co wiązało się oczywiście z zagrożeniem dla mieszkańców.