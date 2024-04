Torunianie już wybrali. Tak głosowali kandydaci na prezydenta Torunia!

Inny rekord to liczba chętnych do bycia radnym. W tym przypadku mieliśmy 274 kandydatów na 25 miejsc.

Głosowanie przebiegało zgodnie z planem

W całym Toruniu (jak również i okolicach) głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem, o godzinie 7. Wybory przebiegały spokojnie, nie zanotowano większych incydentów. Sporadycznie dochodziło jedynie do niszczenia plakatów, ale to i tak przeważnie w dniach poprzedzających wybory, a nie w niedzielę. Do spaceru i odwiedzenia komisji wyborczej zachęcała pogoda. Temperatura w Toruniu wskazywała w pewnym momencie 26 stopni Celsjusza.

Frekwencja w Toruniu podczas wyborów

Do godziny 17 frekwencja w Toruniu wyniosła 37,31 procent uprawnionych do głosowania. Do tej godziny, jak informuje PKW, wydano 52 673 kart do głosowania. Głosowało mniej ludzi niż w ostatnich wyborach parlamentarnych, lecz za to więcej niż w samorządowych w 2018 roku.