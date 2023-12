Torunianie sfotografowali się z mostem gen. Zawackiej. To z okazji jego 10-lecia

Mieszkańcy na moście w Toruniu

- Inspiracją do tego było to, co zdarzyło się przed dekadą. Wtedy, kiedy otwieraliśmy most, ówczesny fotoreporter "Nowości" Jacek Smarz zrobił zdjęcie torunian na moście - opowiada Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa MZD w Toruniu. - Uznaliśmy, że to była świetna inicjatywa, którą warto powtórzyć.

Dobry spot

Specjalnie na tę okazję część mostu została wyłączona z ruchu. Właśnie tam ustawili się mieszkańcy, którzy zapozowali do jubileuszowego zdjęcia. Wykonał je fotoreporter "Nowości" Grzegorz Olkowski. Nie było to łatwe zadanie, wcześniej Grzegorz wraz z pracownikami MZD dokładnie wybrali miejsce, z którego wykonywana była fotografia. Chodziło o to, by jak najładniej pokazać zarówno ludzi, jak i sam most. I to się bez wątpienia udało. Dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę przyszli na most im. gen. Zawackiej. Zdjęcie z tego wydarzenia znajdzie się także w papierowym, poniedziałkowym wydaniu "Nowości".