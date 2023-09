Torunianie w telewizji – kogo zobaczymy na ekranach telewizorów tej jesieni?

Top Model

Wiktoria „Róża” Różańska to 18-letnia torunianka, która bierze udział w XII edycji programu Top Model. Pojawiła się w drugim odcinku, walcząc o srebrny bilet, który jest przepustką do etapu bootcampu bez konieczności udziału w castingu. Niestety nie udało jej się go zdobyć. Nic straconego, bo na castingu zachwyciła jurorów nie tylko wyglądem, lecz także osobowością. Jurorzy jednogłośnie powiedzieli TAK 18-latce. Sama przewodnicząca jury, Joanna Krupa, skomentowała, że Wiktoria jest po prostu boska.

Największą pasją torunianki jest taniec. Przed jurorami zaprezentowała szpagat – i to bez żadnych trudności. Uczestniczyła w wielu mistrzostwach Polski i świata. Aktualnie udziela lekcji tańca i chce spróbować swoich sił w modelingu. Kibicować Wiktorii w walce o miano kolejnej polskiej topmodelki, można co sobotę o godz. 20.00 na antenie TVN.