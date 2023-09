Torunianin w XII edycji programu MasterChef powalczy o tytuł najlepszego kucharza w Polsce

Misza przyznaje, że już od dłuższego czasu udział w programie MasterChef chodził mu po głowie. Gdy skończył 50 lat, stwierdził, że czas na realizację marzeń.

– Znajoma zadzwoniła do mnie około pierwszej w nocy – opowiada Misza. – Mówi: „Misza, casting do MasterChefa rusza!”. Z żoną do drugiej w nocy wypełnialiśmy ankiety – dodaje.