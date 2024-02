Toruńscy uczniowie szkół średnich wcześniej zaczną ferie. Z powodu rolniczych protestów

Prezydent się zgadza: lekcji nie będzie

- Zrobiliśmy to na prośbę rodziców, którzy zgłosili istotne obawy o bezpieczeństwo swoich dzieci. Uznaliśmy te argumenty i zwróciłam się o zgodę na zawieszenie zajęć do prezydenta, którą otrzymałam - wyjaśnia Małgorzata Białek. - W piątek uczniowie do szkoły nie muszą przychodzić, będą w niej za to nauczyciele.

Zdecydują rodzice

Rodzice uczniów uczęszczających do X LO przy pl. św. Katarzyny o tym, że w piątek ich dzieci nie muszą przychodzić na lekcje, otrzymali przez dziennik elektroniczny. Do informacji od dyrektora Michała Dąbkowskiego dołączona był decyzja prezydenta Michała Zaleskiego o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na zawieszenie zajęć w dniu 9.02. 2024 r. we wszystkich oddziałach X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ze względu na zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu uczniów. Planowany na ten dzień strajk generalny rolników utrudni dotarcie do szkoły uczniów zamieszkałych poza Toruniem oraz ich powrót do domu, co przy aktualnych warunkach pogodowych może wpłynąć na pogorszenie ich stanu zdrowia."

Jednak nie we wszystkich szkołach średnich w piątek nie będzie uczniów. W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO z ul. Grunwaldzkiej ostateczne decyzje pozostawiono rodzicom.