Toruńska Straż Miejska zostanie wyposażona w 20 fotopułapek. Do czego one służą?

Generalnie - do poprawy czystości w mieście wskutek zapobieganiu powstawania dzikich wysypisk.

- To kamery wyposażone m. in. w GPS i Wi-Fi rejestrujące obraz - wyjaśnia Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy toruńskiej Straży Miejskiej. - Najprościej mówiąc - zareagują na ruch, zrobią zdjęcia i prześlą je do nas. Umieścimy je w miejscach, w których najczęściej dochodzi do "dzikiego" wysypywania gruzu lub śmieci. Oczywiście miejsca, w których zostaną zamontowane, będą tajemnicą. Fotopułapek nie należy mylić z kamerami miejskiego monitoringu, to zupełnie inne rzeczy. Jeśli chodzi o monitoring, to na przykład starówkę mamy praktycznie całą opanowaną. Oczywiście fotopułapki pojawią się jedynie tam, gdzie będzie fizyczna możliwość ich zamontowania.