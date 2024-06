Toruńskie Katarzynki szukają wzmocnień. Bokserskie treningi przed sezonem

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że w tegorocznej przerwie między sezonami w Enerdze Polskim Cukrze można mówić nie o rewolucji, a raczej o ewolucji składu. W drużynie zostały krajowe koszykarki z Angeliką Stankiewicz na czele, pozostała także La Mama Kapinga Maweja.

Co dalej? Na liście wzmocnień jest już nowe nazwisko, ale klub szuka kolejnych zawodniczek.

- Trwają rozmowy, bo potrzebujemy rzucającej koszykarki na pozycję dwójki-trójki - mówi Krystyna Bazińska, dyrektor klubu. - Oczywiście szukamy także rozgrywającej. Na razie rozmawiamy, liczymy też pieniądze, bo przy tworzeniu składu musimy mieć wszystko dobrze policzone, żeby się po prostu nie pomylić z budżetem. Przed tygodniem dołączyła do nas Martyna Leszczyńska, która grała w Polonii Warszawa. Martyna rozwiązała tam kontrakt i przyszła teraz do nas. Będzie grała w naszej drużynie, a do tego idzie w Toruniu na studia, co też jest istotne.