Towarzysze z KC mieli nad czym się zastanawiać - 45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

- Wiadomość o wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża zastała mnie w stolicy – wspomina Jan Wyrowiński. - Akurat trwał kolejny kilkudniowy zjazd w ramach studiów podyplomowych z mikrokomputerowych systemów sterowania na Politechnice Warszawskiej. Mieszkaliśmy w akademiku na placu Narutowicza. Wieczorem graliśmy w karty, gdy nagle ktoś przyniósł tą niesamowitą wiadomość. Od 1977 roku należałem do Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu i byłem związany ze środowiskami katolików świeckich tworzącym ruch "Znak", który był bliski kardynałowi Wojtyle. Stąd radość podwójna. Czuło się, że chwila jest historyczna i brzemienna nadzieję na zmiany, których natury i skali nie dało się wtedy wyobrazić i przewidzieć. Rozradowany pojechałem do rodziny na Pragę, by wspólnie cieszyć się z wyników konklawe. Gdy koło północy wracałem. tramwajem do akademika, w prawie wszystkich oknach gmachu Komitetu Centralnego PZPR paliły się światła. Towarzysze mieli nad czym się zastanawiać!