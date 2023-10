Najdroższe projekty wybrane! Budżet obywatelski 2024 w Toruniu. Poznaliśmy wyniki głosowania

- Kolacje, drugi posiłek dla przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn to jeden z pierwszych projektów skierowanych do ludzi potrzebujących pomocy. Do tej pory w budżecie obywatelskim często zgłaszane były projekty adresowane do zwierząt wymagających wsparcia, ale te kierowane do potrzebujących osób nie były popularne. W tym roku taki projekt się pojawił, i jak się okazało, cieszył się dużym uznaniem głosujących - mówi Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT.