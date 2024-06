Tragedia na Zalewie Koronowskim. Wyłowiono ciało zaginionego mężczyzny Daniel Ludwiński

Ratownicy nad Zalewem Koronowskim - zdjęcie archiwalne Filip Kowalkowski

W środę na Zalewie Koronowskim spostrzeżono ciało mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że doszło do utonięcia - po wyłowieniu zwłok okazało się, że to poszukiwany zaginiony 32-latek.