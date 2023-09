Tragedia w Górsku. Ratował syna, sam zaginął w Wiśle. Akcja poszukiwawcza 38-latka trwa

W niedzielę, 11 września, o godzinie 16.40 do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny porwanego przez nurt Wisły w miejscowości Górsk. Z kolei krótko przed godziną 18 ratownik dyżurny WOPR Toruń otrzymał zgłoszenie z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy o 38-letnim mężczyźnie, który ratując tonącego w rzece ok. 10-letniego syna, sam nie wypłynął.

Z relacji WOPR Toruń wynika, że to ostatecznie mama wyciągnęła swoje dziecko. Następnie chciała ratować męża, ale niestety Wisła go zabrała. Akcja poszukiwawcza trwa.

- Warunki do poszukiwań są tam paskudne - komentuje Wojciech Lewko, prezes WOPR Toruń. - Momentami są doły nawet do dziesięciu metrów. Służby działają jednak dalej. W niedzielę pracowaliśmy do godziny 22. W poniedziałek od godziny 11 do wieczora. Wszyscy byli zaangażowani, WOPR, policja, straż pożarna. Niestety na razie ciała mężczyzny nie odnaleziono - dodał szef toruńskiego WOPR.

- Dziś, tj. 12 września br., akcja została wznowiona - przekazał rzecznik prasowy toruńskiej policji.

Dotychczas w poszukiwaniach brały udział jednostki WOPR Toruń, Specjalistyczna Grupa Sonarowa Toruń, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Bydgoszczy oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Łążyna, Toporzyska i Pędzewa.