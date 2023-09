Trędowaci, wisielcy i balony. Toruńskie archiwum zaprasza na wystawę o Chełmińskim Przedmieściu

„W pięknej porze roku, kiedy otoczony zieleńcami Toruń roztacza swe wdzięki miasta-ogrodu, toruńczycy w dni świąteczne dążą z dusznego śródmieścia na peryferje miasta, by odetchnąć balsamicznem powiewem ogrodów i lasów miejskich. Ulubionym celem takich przechadzek są Bielany. (...) W pobliżu klasztoru, przy ul. Świętego Józefa na Chełmińskiem, wznosi się pośród zagajników niewysokie wzgórze, uwieńczone wzniosłemi drzewami i zaroślami. Miejsce to idylliczne wiosną kiedy jasna zieleń lśni w słońcu, a rozliczne ptaki świergocą wesoło w konarach drzew. Dziś to prawdziwa sielanka, a kiedyś, dawnemi laty, widownia straszliwych dramatów, które tu się rozegrały dla wielu istnień ludzkich, co w szaleńczym obłędzie zapomniały się nie pomnąc, że winę tylko kara zmazać może”.