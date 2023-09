Trzecia Droga zaprezentowała swoich kandydatów do sejmu w okręgu toruńsko - włocławskim

Kopernik wzorem

Listę Trzeciej Drogi w naszym okręgu otwiera Zbigniew Sosnowski, przewodniczący wojewódzkiego zarządu regionu PSL.

- Spotykamy się w samym centrum pięknego Torunia, stolicy naszego województwa - stwierdził. - Nie bez przyczyny robimy to pod pomnikiem Kopernika. To człowiek mądry, roztropny i bardzo odważny. My, kandydaci z listy Trzeciej Drogi, chcielibyśmy go naśladować. Idziemy do wyborów razem - chcemy żeby Trzecia Droga była pomostem dla ludzi rozczarowanych, zniechęconych, którzy mają dość pogardy i nienawiści. Chcemy też pokazać, że nie trzeba w Polsce wciąż wybierać mniejszego zła. Można wybrać to, co jest dobre. Głęboko w to wierzymy, że nasi wyborcy chcą wzajemnego szacunku. Bez niego nie da się zbudować silnej ojczyzny.