"U sąsiadów Olendrów" w Wielkiej Nieszawce. Mamy zdjęcia z niedzielnego spotkania

Na stronie internetowej parku jeszcze przed niedzielnym wydarzeniem można było przeczytać zachętę do spędzenia niedzieli właśnie w Wielkiej Nieszawce.

Spotykamy się, aby wspólnie pracować, bawić się i relaksować. Naszych gości zaprosimy do działania przy zajęciach gospodarskich i domowych. Roboty będzie co niemiara i na polu i w zagrodach. Chętni będą mogli spróbować swoich sił przy obróbce lnu, tkaniu na krośnie, kręceniu powrozów oraz młocce i czyszczeniu zboża. Na podwórzu zagrody z Kaniczek na uczestników czekać będą cynkowe balie i tary, szare mydło, drewniane klamerki i rozwieszone linki na bieliznę oraz całe stosy płótna i bawełny do prania!