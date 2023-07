Toruń. Wiadomo, kiedy podróżni skorzystają ze stacji kolejowej Toruń Katarzynka

- W związku z realizowanym przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad projektowaniem rozbudowy drogi krajowej nr 91 od Łysomic do granicy miasta, wystąpiła konieczność dostosowania posiadanego przez MZD projektu, który obejmuje budowę ronda, do rozwiązań proponowanych przez GDDKiA, głównie w zakresie doprojektowania drugiej jezdni ulicy Grudziądzkiej. Liczymy, że uzgodnienia z GDDKiA uda się zakończyć na tyle wcześnie, że będzie można zaproponować zadanie do przyszłorocznego budżetu - dodaje Agnieszka Kobus-Pęńsko.